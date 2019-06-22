На Прикарпатті блискавка влучила у зупинку, троє загиблих

В Івано-Франківській області блискавка влучила у зупинку, де перебували п'ятеро людей.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у результаті удару троє чоловіків загинули на місці, а дві жінки госпіталізовані.

“В 19:10 до рогатинської поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок у с. Беньківці. Поліцейськими встановлено, що блискавка влучила у зупинку, яка складається з металевих конструкцій. На місці пригоди загинули троє чоловіків (1954, 1963 та 1985 року народження), які з Львівської області приїхали до родичів. Крім того, травмувалися дві жінки, місцеві мешканки. Їх при свідомості госпіталізовано”, - йдеться у повідомленні.

За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією згідно ст. 115 ККУ.

Поліція просить мешканців області утриматися від поїздок, а також бути обережними із засобами зв'язку.