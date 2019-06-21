На Донеччині зниклими безвісти вважаються понад 1500 осіб

На Донеччині на сьогодні зниклими безвісти вважаються понад 1,5 тис.осіб, зусилля держави спрямовані на розшук цих осіб та підтримку їх сімей.

Про це заявив заступник голови Донецької облдержадміністрації Ігор Стокоз під час круглого столу щодо захисту прав та надання ефективної підтримки сім’ям осіб, зниклих безвісти, який був організований Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.

Сьогодні у Краматорську відбувся круглий стіл щодо захисту прав та надання ефективної підтримки сім’ям осіб, зниклих безвісти. Організатором виступив Міжнародний Комітет Червоного Хреста. У роботі круглого столу взяв участь заступник голови Донецької облдержадміністрації Ігор Стокоз, представники ООС, а також фахівці державних організацій, до яких можуть звертатися постраждалі сім’ї.

Метою круглого столу було створення робочої групи для спільних обговорень і координації зусиль з надання ефективної підтримки сім’ям зниклих безвісти осіб.

«Наразі зниклими безвісти вважаються понад 1500 осіб, тому зусилля, спрямовані на розшук цих осіб, та підтримка їх сімей, повинні бути скоординованими і плануватися з урахуванням різних потреб. Коли йдеться про пошук зниклих українців, держава повинна забезпечити злагоджену взаємодію усіх гілок влади, і тут важливими кроками можуть бути створення відповідної нормативно-правової бази», - сказав Стокоз. Він зазначив, що з самого початку збройної агресії РФ вживаються заходи, спрямовані на вирішення проблем сімей осіб зниклих безвісти, адже їх сім’ї потребують підтримки.

Також Стокоз підкреслив, що наш моральний обов’язок перед тими, хто не пошкодував власного життя, стаючи на захист миру і спокою України, докласти всіх зусиль для підтримки і пошуку.

Фото: dn.gov.ua