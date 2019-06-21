На Дніпропетровщині відбувся семінар щодо розвитку громад

На базі Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування 19-20 червня відбувся семінар щодо розвитку громад для голів ОТГ Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Донецької, Харківської та Одеської областей.

Про це повідомляє Дніпропетровський Центр розвитку місцевого самоврядування.

“Так, 20 червня на базі Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD Європою", пройшов другий семінар дводенної серії – "Економічний розвиток" для голів громад Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Донецької, Харківської та Одеської областей”, - йдеться у повідомленні.

Експертами семінару 20 червня виступили Дмитро Корбут, експерт з питань місцевого економічного розвитку Програми «U-LEAD Європою», та Віталій Бєлобров, експерт з питань місцевого економічного розвитку Програми «U-LEAD Європою», голова управління бізнес-асоціації «Ми - херсонці».

Бєлорбов підкреслив, що громадам необхідно обрати стратегію економічного розвитку, а їх три: розвиток і захист існуючого бізнесу (втримати та допомогти розвиватися), створення нових підприємств та підприємців із тих, хто є в громаді (стимулювати розвивати ідеї у бізнес-проекти), робота із зовнішніми інвесторами та бізнесами (залучення крупних інвесторів, бізнесів національного та міжнародного масштабів). Три різні стратегії передбачають використання різних ресурсів, а найкраще - застосовувати всі підходи, але, за умов обмежених ресурсів, логічно використовувати швидші стратегії.

«Кожен голова ОТГ має зрозуміти, що зараз є колосальні можливості у вигляді 60% ПДФО, є велика конкуренція за ресурси, але є і велика база бізнесу, готова «заходити» в нові регіони. Проте бізнесу необхідно розуміти, які ресурси є в громаді, чи буде партнерська підтримка з боку влади. Так, ОТГ, як мінімум необхідно провести аудит ресурсів, кількість людей, підприємств, об’єми природніх ресурсів, зробити ці дані прозорими та доступними на сайті громади, через додаткові презентаційні матеріали», - додав він.

У свою чергу, Корбут зауважив, що на території громад знаходиться невелика кількість підприємств, й ті часом не йдуть на продуктивну співпрацю.

«На територіях громад, загалом, небагато підприємств і не всі вони «вийшли з тіні», не використовується великий потенціал. Часто підприємці хочуть, а не розуміють, куди йдуть кошти з їх податків, існує розбіжність між баченням бізнесменів, куди мають бути спрямовані надходження та думкою голови ОТГ щодо використання бюджету» - додав Корбут.

Під час семінару учасники отримали базові знання про економічний розвиток та розвиток малого та середнього бізнесу, стратегію економічного розвитку. Розглянули тему встановлення сприятливого бізнес-середовища та правової безпеки ведення бізнесу в ОТГ, і окремим блоком обговорили тему комунікації з основними гравцями, просування ОТГ.

«Завершився навчальний день «Партнерським Хабом» ОТГ та бізнесу – представники зацікавленого бізнесу мали змогу поспілкуватися з головами громад у форматі «світового кафе» - кожен з учасників презентував себе, відбувався пошук точок дотику, спільні інтереси, з’явилася змога одразу знайти бізнес-партнера. Громади отримали уяву про те, що цікаве підприємцям та як підвищити свою інвестиційну привабливість. Представники бізнесу, в свою чергу, відкрили для себе нішу громад, зрозуміли, що підхід до роботи з громадами відрізняється від стандартного підходу – інші потреби, інші можливості. Проте обидві сторони були готові змінюватися, ставати краще, співпрацювати», - додають у Дніпропетровському ЦРМС.

Перший семінар із дводенної серії відбувся у Дніпропетровському ЦРМС 19 червня. Представники новостворених ОТГ опанували контекст та концепцію сталого сільського розвитку, основи політики та інституції сільського розвитку. Важливими аспектами стало співробітництво та місцевий розвиток орієнтований на громаду. Учасники оглянули інструменти сільського розвитку та спланували перші кроки після повернення до громад.

Програма "U-LEAD з Європою" спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Микола Мякшиков