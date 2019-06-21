На Одещині прощаються з убитою Дашою Лук'яненко

У селищі Іванівка на Одещині сьогодні прощаються з убитою 11-річною Дашою Лук'яненко.

На церемонію зібралося кілька тисяч людей, повідомляють "Одеські відомості".

"Дівчинку ховають у закритій білій труні. Провести її в останню путь зібралося кілька тисяч жителів селища, приїхали ті, хто тиждень допомагав поліції в розшуку дівчинки", - йдеться у повідомленні.

Родичів підозрюваного у вбивстві дівчинки на похороні не було, зазначає видання. З подвір'я труну з тілом винесли на центральну площу селища. Біля будівлі райдержадміністрації встановили намет й обладнали місце для панахиди.

Похорон Дар'ї Лук'яненко в Іванівці / Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 11-річна Дар'я Лук'яненко зникла в Іванівці Одеської області 13 червня. Увечері 19 червня тіло дівчинки знайшли у вигрібній ямі одного з домоволодінь Іванівки. 22-річний затриманий вже зізнався у скоєнні злочину. Йому інкримінують викрадення малолітньої (ч. 2 с. 146 Кримінального кодексу України), зґвалтування малолітньої (ч. 4 ст. 152 ККУ), умисне вбивство малолітньої, поєднане зі зґвалтуванням (пп. 2, 10 ч. 2 ст. 115 ККУ), наруга над тілом (ст. 297 ККУ).

Сьогодні Київський районний суд Одеси визначить йому запобіжний захід.

Прокурор області Олег Жученко напередодні заявив, що держобвинувачення наполягатиме на поміщенні підозрюваного в СІЗО без права внесення застави.