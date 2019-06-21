З “бунтівної” колонії в Одесі етапували вже 204 засуджених

Із державної установи “Південна виправна колонія № 51” етапували до інших установ виконання покарань уже 204 засуджених.

Про це повідомляє у Facebook Південне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції.

“На даний час з ДУ «Південна виправна колонія 51» до інших установ виконання покарань вже переведено 204 засуджених. Робота в цьому напрямку продовжується”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що 20 червня 2019 року на виконання плану заходів щодо консервації ДУ «Південна виправна колонія 51» до інших установ виконання покарань аналогічного рівня безпеки для подальшого відбування покарань етаповано ще 91 засудженого.

Також повідомляється, що переведення засуджених здійснювалося з дотриманням вимог чинного законодавства на підставі прийнятих рішень міжрегіональної комісії та центральної комісії з розподілу засуджених Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.

“Під час переведення скарг та заяв щодо неправомірних дій від засуджених не надходило”, - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, 27 травня у Південній виправній колонії загального режиму №51 в Одесі сталися заворушення, що супроводжувалися пожежею. Постраждали 13 працівників виправного закладу, троє з них були госпіталізовані.

Перший заступник глави Національної поліції - начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін заявив, що заворушення в одеській колонії почалися за вказівкою "злодіїв у законі" з метою дестабілізації ситуації.

Заступник міністра юстиції Денис Чернишов повідомив, що у колонії №51 перебувають 445 ув'язнених, що, за його словами, становить менше, ніж 50% наповнення, і згідно з постановою Кабінету міністрів дозволяє розглядати питання про оптимізацію цієї установи.

Він також розповів, що на засіданні комісії Міністерства юстиції з оптимізації установ виконання покарань було розглянуто доповідну записку щодо стану колонії №51 і пропозиції щодо її подальшого функціонування.

Зокрема, як повідомив на брифінгу начальник Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції Олександр Малахов, до Мін’юсту подали листа з проханням про консервацію установи, оскільки в результаті подій 27 травня низку споруд не можна експлуатувати, згідно з інструкціями і правилами безпеки.

За його словами, у Мін’юсті з цим погодилися.

Як розповів Чернишов, засуджених із виправної колонії 51 переведуть до інших установ.