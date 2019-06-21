У Харкові за добу "замінували" 232 об’єкти

Після отримання повідомлення про закладення вибухівки 20 червня фахівці вибухотехнічного управління ретельно обстежили 232 заклади та установи, евакуювали 22562 особи. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин не виявили.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

“Повідомлення про закладення вибухівки в розважальному закладі на вулиці Полтавський Шлях, 227 міських дитсадках, харківському аеропорту, залізничному вокзалі, мінуванні однієї станції метро та закладу на вулиці Благовіщенській надійшло до поліції 20 червня. На місцях подій працювали працівники слідчо-оперативних груп, працівники кінологічного центру, фахівці вибухотехнічного управління поліції, працівники територіальних відділів поліції”, - йдеться в повідомленні.

Інформації про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі.