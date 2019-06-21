Вибори в ОТГ Чернігівщини: зареєстровано понад 500 кандидатів

На Чернігівщині, де 30 червня відбудуться вибори в 6-ти новостворених ОТГ та 5-ти сільрадах, які приєдналися до вже існуючих об’єднаних громад, зареєстровано 29 претендентів на посади голів та 529 кандидатів у депутати, більшість - самовисуванці.

Про це на пресконференції "Вибори в ОТГ Чернігівщини: виклики, перспектива і прогнози" розповіла директор Чернігівського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою" Ірина Кудрик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У виборчому процесі на Чернігівщині задіяні 11 громад: 6 - це нові ОТГ, 5 - громади, які приєдналися до раніше створених. На посади голів сільських і селищних громад, а також міського голови зареєстровано 29 кандидатів. З них 13 - члени партій, 16 - позапартійні, у більшості випадків - самовисуванці", - поінформувала Кудрик.

За її словами, найбільше - 10 кандидатів - балотується на посаду Борзнянського міського голови. На другому місці (7) - Киїнська ОТГ Чернігівського району. Найменше претендентів - усього один - у невеличкій Вихвостівській громаді Городнянського району.

У депутати по всіх 11 задіяних у виборчому процесі громадах балотується 529 осіб. Серед них 287 чоловіків, 242 жінки, 30 пенсіонерів та 38 тимчасово непрацюючих. Найбільше охочих - 185 - стати депутатами Борзнянської міської ради. Цікавим є той факт, що незважаючи на подання від партій, багато кандидатів у депутати є позапартійними або йдуть як самовисуванці.

Кудрик наголосила, що Центр розвитку місцевого самоврядування обіймає аполітичну позицію і не підтримує нікого на виборах. Натомість надає консультації і методичну допомогу місцевим радам у частині повноважень, що стосуються забезпечення виборчого процесу.

"Для нас як для інституції, зацікавленої в утвердженні спроможного місцевого самоврядування, дуже важливо, щоб виборчий процес відбувся на принципах законності. І щоб обрані особи усвідомлювали свою роль і розуміли, яка відповідальність покладається на них у нових умовах. Для цього ми з ними працюємо - навчаємо і консультуємо", - сказала директорка ЦРМС.

За її словами, перші вибори відбудуться у Киїнській, Новобілоуській та Хмільницькій ОТГ Чернігівського району, Борзнянській громаді, утвореній довкола райцентру Борзна, Озерянській Варвинського та Вихвостівській Городнянського районів. Довибори пройдуть у Вертїівській, Гончарівській, Деснянській, Любецькій та Михайло-Коцюбинській ОТГ.

Цікаво, що до маленької Вертіївської громади, яка 3 роки існувала у складі двох сільрад, приєдналося аж 5 населених пунктів. Кудрик вважає, що таке приєднання є дуже показовим і свідчить про успіх реформи децентралізації, результати якої спонукають людей до об’єднання.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами: Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією - і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Наталія Потапчук