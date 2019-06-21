"Золотий" ресурс децентралізації: cільський розвиток для ОТГ стає пріоритетом

Сільські території в об’єднаних територіальних громадах є золотим ресурсом децентралізації і розумне управління ними - це один з найголовніших напрямків діяльності голів ОТГ.

Про це заявила директорка Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою" Олена Тертишна, повідомляється на сайті центру.

«Децентралізація формує нові можливості. Сільський розвиток для ОТГ стає пріоритетом, адже кожна громада має приєднані сільські території. Це золотий ресурс децентралізації, розумне управління яким для голів ОТГ стає на сучасному етапі розвитку громад одним з найголовніших напрямів діяльності», - сказала вона.

Також зазначається, що 19 та 20 червня на базі Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування, створеного за сприяння Програми «U-LEAD Європою» та Мінрегіону, відбувся семінар: «Кроки для керівників: сільський та економічний розвиток». Так, представники новостворених ОТГ опанували контекст та концепцію сталого сільського розвитку, основи політики та інституції сільського розвитку. Важливими аспектами стало співробітництво та місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Учасники оглянули інструменти сільського розвитку та спланували перші кроки після повернення до громад.

Станом на 22 травня 2019 року, з 807 усіх ОТГ лише 128 – це міські громади, а 237 – селищні, 442 – сільські громади. Тому важливість тематики сільського розвитку як комплексного підходу, що складається з управління та рішення, створення комфортних умов для життя для населення, забезпечення сприятливого середовища для інвестицій та збереженого навколишнього середовища є беззаперечним.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Дніпропетровський ЦРМС