У Рубіжному кількість постраждалих після купання в озері збільшилась до 38

Кількість госпіталізованих, які відпочивали на пляжі "Малібу" та купалися в озері Пісочне у Рубіжному на Луганщині, зросла до 38 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. "20 червня до Рубіжанської міської лікарні з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" додатково госпіталізовано 11 осіб. Всього залишаються госпіталізованими 38 осіб (з них 31 дитина)", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Отруєння в ресторані на Львівщині: у лікарні досі 22 особи Раніше повідомлялося про 22 госпіталізованих.