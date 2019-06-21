У Рубіжному кількість постраждалих після купання в озері збільшилась до 38

У Рубіжному кількість постраждалих після купання в озері збільшилась до 38

Укрінформ
Кількість госпіталізованих, які відпочивали на пляжі "Малібу" та купалися в озері Пісочне у Рубіжному на Луганщині, зросла до 38 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"20 червня до Рубіжанської міської лікарні з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" додатково госпіталізовано 11 осіб. Всього залишаються госпіталізованими 38 осіб (з них 31 дитина)", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося про 22 госпіталізованих.

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