У Рубіжному кількість постраждалих після купання в озері збільшилась до 38
Укрінформ
Кількість госпіталізованих, які відпочивали на пляжі "Малібу" та купалися в озері Пісочне у Рубіжному на Луганщині, зросла до 38 осіб.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"20 червня до Рубіжанської міської лікарні з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" додатково госпіталізовано 11 осіб. Всього залишаються госпіталізованими 38 осіб (з них 31 дитина)", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося про 22 госпіталізованих.