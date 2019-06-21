Отруєння в ресторані на Львівщині: у лікарні досі 22 особи

У місті Кам’янка-Бузька Львівської області з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція залишаються госпіталізованими 22 особи, з них 7 дітей.

Про це повідомляє ДСНС України.

“У Кам’янка-Бузькій районній лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція залишаються госпіталізованими 22 особи (з них 7 дітей), які 14 червня харчувались у ресторані “Озон” у місті Кам’янка-Бузька”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, протягом 15-18 червня до Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція після харчування у ресторані “Озон” було госпіталізовано 28 людей, з них 8 дітей. За фактом масового отруєння поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження. Це вже друге масове отруєння за останні два тижні у Львові. Перше сталося у львівському ресторані “Червона рута”, де отруїлось 55 осіб.