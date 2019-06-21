Україну сьогодні “прогріє” до +36°

В Україні у п’ятницю, 21 червня, збережеться суха спекотна погода, дощі очікуються в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“21 червня суха спекотна погода, лише в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, грози, подекуди значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с”, - йдеться в повідомленні.

Температура вдень 29-34°, у південних, східних та більшості центральних областей місцями до 36°.

У Києві та Київській області 21 червня суха спекотна погода. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у столиці вдень 31-33°; по області 29-34°.