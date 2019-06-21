На Львівщині та Херсонщині залишаються підтопленими десятки дворів

У Херсонській та Львівській областях через сильні дощі станом на 7 годину ранку 21 червня залишаються підтопленими 80 домогосподарств та 15 присадибних ділянок.

Про це повідомляє ДСНС України.

"На Херсонщині станом на 7 годину 21 червня у смт Нова Маячка Олешківського району залишаються підтопленими 80 домогосподарств, з них 1 житловий будинок. Рівень води поступово спадає”, - йдеться у повідомленні.

Для відкачування води залучено 35 чол. та 9 од. тех., з них від ДСНС 25 чол. особового складу та 7 од. технік В ночь на пятницу полиция разогнала людей на проспекте Руставели с помощью слезоточивого газа, но они потом вернулись.и. Протягом доби відкачано 4 тис. 480 куб. м води (всього з початку робіт 113 тис. 80 куб. м).

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Водночас, на Львівщині станом на 7 годину 21 червня залишаються підтопленими 15 присадибних ділянок у селі Криниця Миколаївського району. Рівень води поступово спадає.

Як повідомлялось, у Херсонській області 13 червня через сильні зливи було підтоплено 252 домогосподарства, з них 69 житлових будинків. У Львівській області протягом 17 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 68 домогосподарств (у тому числі 18 житлових будинків) у трьох населених пунктах Пустомитівського та Миколаївського районів.