Слідство відпрацьовує три основні версії нападу на журналіста Комарова

Перший заступник глави Нацполіції - начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін закликав посилити оперативно-розшукові заходи поліції щодо розслідування справи за фактом умисного вбивства журналіста Вадима Комарова.

Про це Аброськін заявив під час наради, повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

"Перший заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін прибув на Черкащину із робочою поїздкою. Він підкреслив, що оперативно-розшукові заходи поліції щодо розслідування кримінального провадження за фактом умисного вбивства журналіста Вадима Комарова повинні бути посилені", - йдеться у повідомленні.

Водночас Аброськін зазначив, що кожен керівник підрозділу, задіяного в оперативно-слідчих діях, несе персональну відповідальність за організацію, хід та результати проведених заходів.

Наголошується, що слідство відпрацьовує три основні версії нападу на журналіста: професійна діяльність потерпілого, раптова сварка з невстановленою особою та вбивство з корисливих мотивів.

У рамках розслідування правоохоронцями відпрацьовано чіткий маршрут руху потерпілого в день нападу на нього, відео з близько 100 камер відеоспостереження, розташованих за маршрутом його руху.

Зокрема, у досліджених відеоматеріалах, які є у кримінальному провадженні, видно особу, яка ймовірно причетна до вбивства журналіста.

"Аброськін наголосив на проблемі відсутності в Черкасах системи «Безпечне місто», до якої входять потужні, сучасні камери відеоспостереження. Зокрема, в даному випадку дана система значно б покращила розкриття злочину", - зазначається у повідомленні.

Наприкінці наради Аброськін наголосив, що вбивство журналіста Комарова має бути розкрито в найкоротший термін і особа, яка вчинила його, має понести відповідальність за вчинене.

Він додав, що кожен з керівників за своїм напрямком має організувати роботу на належному рівні, бо від професійних та злагоджених дій усіх служб поліції залежить кінцевий результат, який має бути обов’язково позитивним.

Разом з тим перший заступник голови НПУ звернувся до черкащан з проханням допомогти слідству ідентифікувати особу, яка потрапила в об’єктиви камер відеоспостереження та може бути причетна до вбивства журналіста.

Як повідомлялося, 20 червня близько другої години ночі у лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров. Він перебував у комі після жорстокого побиття, яке сталося 4 травня близько 9 ранку у центрі Черкас. На чоловіка посеред вулиці раптово напав невідомий, який завдав йому тілесних ушкоджень і зник з місця події. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, але потім перекваліфікувала на "замах на умисне вбивство".

20 червня справу перекваліфікували як умисне вбивство. Також 20 червня поліція оприлюднила фоторобот чоловіка, ймовірно причетного до побиття Комарова, задля встановлення особи нападника.

У Національній спілці журналістів України зазначали, що, за інформацією колег Комарова, напад було вчинено через гострі критичні статті, які готував журналіст. Одна з найбільш гучних публікацій за останній час – про обставини п'яного бунту в Черкаській колонії. Серед інших тем публікацій Комарова – розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція в Черкаській міськраді. Журналіста вже намагалися застрелити 2016 року.