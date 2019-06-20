У Львові урочисто відкрили Почесне консульство Грузії.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної держадміністрації.

"Сьогодні, 20 червня, відбулось урочисте відкриття Почесного консульства Грузії у місті Львові. Консульська установа знаходиться за адресою: вул. Є. Гребінки, 8", - йдеться у повідомленні.

У Львові відкрили Почесне консульство Грузії / Фото: Прес-служба ОДА

Консульський округ охоплює межі Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської і Тернопільської областей. Почесним консулом став Ярослав Музичко.

Як зазначили в ОДА, нововідкрита установа є відновленням діяльності Почесного консульства Грузії у Львові, яке діяло під керівництвом Почесних консулів Богдана Федоришина і Левана Кутджаідзе.

Це вже 20-те дипломатичне представництво іноземної держави і 17-те Почесне консульство у Львові.