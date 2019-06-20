Новостворені громади змушені будуть "вибивати" гроші з бюджету

Після перших виборів, які 30 червня пройдуть у 6-ти новостворених ОТГ Чернігівщини, їх керівництву та депутатам треба буде добиватися передбачених законодавством трансфертів і вирішувати низку нагальних питань громади - організаційних, кадрових, майнових, земельних та інших.

Такі питання обговорювали учасники пресконференції "Вибори в ОТГ Чернігівщини: виклики, перспектива і прогнози", організованої Чернігівським Центром розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Громадам потрібно буде звертатися до Верховної Ради України нинішнього і нового скликань, до Міністерства фінансів з вимогою виконання державою своїх зобов’язань, передбачених Бюджетним кодексом України", - сказав радник з фінансових питань ЦРМС Олександр Мельник.

Він зазначив, що додаткові кошти для створених торік ОТГ були передбачені в Законі України "Про Державний бюджет на 2019 рік". Однак Держказначейство не відкрило відповідних рахунків і не переказало їх громадам. Пізніше внесеними у Держбюджет змінами їх звідти взагалі прибрали, і тепер новим ОТГ немає на що розраховувати, наголосив Мельник. Відтак, після виборів, вважає він, громади матимуть виклик, який треба буде здолати.

"Подолання цього виклику буде показником здатності новообраного керівництва та депутатів відстоювати інтереси своїх виборців. Тому що повноваження покращувати життя громад у них будуть, а фінансів не буде. Центр розвитку місцевого самоврядування завжди готовий надати консультативну допомогу нашим ОТГ і я думаю, що разом ми цей виклик поборемо", - сказав посадовець.

Радниця ЦРМС із децентралізації Людмила Чабак акцентувала на завданнях, які стоятимуть перед громадами після виборів навіть у випадку песимістичного розвитку подій - якщо грошей таки не дадуть.

"Громади однозначно не можуть залишатися на місці й працювати так, як раніше. Після виборів вони мають чітко зрозуміти, в якому напрямку рухатися і прийняти низку рішень щодо реорганізації рад, формування їх кадрового складу, працевлаштування людей, які працювали в сільрадах, інвентаризації активів, майна, земель. Завдань їм на літо і осінь вистачить", - сказала Чабак.

Вона порадила не зволікати з цією роботою, аби з 2020 року, коли громади матимуть уже всі повноваження і фінанси, вони могли б відразу вирішувати нагальні проблеми й розвиватися.

"Багато чого, власне, залежатиме від новообраного голови і команди, з якою він почне працювати. Тому або це буде відразу швидкий старт, або зайві півроку роботи на тих же засадах, що й до виборів", - сказала радниця.

Директор Чернігівського ЦРМС Ірина Кудрик підтримала колегу наступним зауваженням:

"Дуже важливо, щоб новообрані керівники усвідомили свою відповідальність і відразу включилися в роботу".

За наданою ЦРМС інформацією, 30 червня перші вибори відбудуться в 6-ти ОТГ Чернігівщини. Ще у 5-ти громадах, які приєдналися до вже існуючих ОТГ відбудуться довибори депутатів. Після прес-конференції для присутніх на ній представників приєднаних громад ЦРМС провів навчальний захід.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Наталія Потапчук