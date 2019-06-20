Негода назвав "маркери", за якими можна буде оцінити успішність реформи

Без формування ефективної системи місцевого самоврядування в Україні в рамках реформи децентралізації неможливо забезпечити розвиток у різних сферах суспільного життя.

Про це заявив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України В’ячеслав Негода під час брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми будемо далі затягувати з формуванням ефективної системи місцевого самоврядування і виконавчої влади на місцях, то не зможемо забезпечити ефективний розвиток. Основне завдання реформи децентралізації - це створити передумови для ефективного розвитку на місцевому і регіональному рівнях, щоб розвивалась економіка, надавались якісні послуги, розвивалась якісна інфраструктура. Тоді можна буде говорити про успішність реформи", - сказав Негода.

Він додав, що дуже важливо, щоб реформа децентралізації була підтримана суспільством, тому необхідно проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу, щоб довести громадськості необхідність трансформування.

Негода сподівається, що з місцевими виборами в Україні завершиться основна частина формування спроможних громад і спроможних органів влади на регіональному рівні.