На Кіровоградщині поховали командира розвідників Павла Тіхонова

“Громадська панахида за загиблим відбулась в Свято-Благовіщенському храмі у м. Кропивницькому. Жалобна церемонія – на Алеї почесних поховань Рівнянського кладовища. Попрощатися з воїном прийшли родичі, друзі, побратими, військовослужбовці, волонтери, керівництво області та міста”, - зазначається в повідомленні.

На Кіровоградщині попрощалися з Павлом Тіхоновим / Фото: Кіровоградська ОДА

Павло Борисович Тіхонов народився другого жовтня 1975 року у м. Кіровограді. Здобув вищу освіту в Кіровоградському інституті комерції. Одним із перших у 2014 році пішов боронити рідну землю на сході України. Брав участь у бойових діях в зоні проведення АТО/ООС в Донецькій та Луганській областях. За час служби командир розвідувального взводу Павло Тихонов був нагороджений медалями та відзнаками.

Свій останній бій відважний воїн прийняв в районі Донецького аеропорту 17 червня 2019 року.

20 червня оголошено в обласному центрі днем жалоби.