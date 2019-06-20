На Полтавщині загасили пожежу на сміттєзвалищі

У Кременчуцькому районі Полтавської області рятувальники ліквідували пожежу на місці зберігання твердих побутових відходів, що виникла на площі 1 га увечері 19 червня.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Полтавській області. “20 червня о 14:00 пожежу на території місцевого сміттєзвалища поблизу с. Білецьківка Кременчуцького району ліквідовано”, - йдеться у повідомленні. До гасіння залучені 8 осіб особового складу 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки. Причина пожежі встановлюється. Читайте також: На Полтавщині гасять пожежу на сміттєзвалищі Як повідомлялось, 19 червня о 20:08 на околиці с. Білецьківка Кременчуцького району виникла пожежа сміття загальною площею 1 га, глибина прогарів 0,5 метра. Пожежу було локалізовано о 23:45.