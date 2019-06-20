На Полтавщині гасять пожежу на сміттєзвалищі

У Кременчуцькому районі Полтавської області рятувальники ліквідовують пожежу на місці зберігання твердих побутових відходів.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Полтавській області.

“19 червня о 20:08 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на околиці с. Білецьківка Кременчуцького району “Місце зберігання твердих побутових відходів Білецьківської с/р”, - йдеться у повідомленні.

Рятувальники на місці події встановили, що горить сміття загальною площею 1 га, глибина прогарів 0,5 метра. Пожежу було локалізовано о 23:45.

Наразі ліквідація пожежі триває.

До гасіння залучені 8 осіб особового складу 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки.

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Причина пожежі встановлюється.