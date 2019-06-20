У двох областях досі підтоплені 140 господарств

У двох областях України черех сильні зливи, що пройшли 13-17 червня, залишаються підтопленими домогосподарства.

Про це повідомляє ДСНС України.

“На Херсонщині станом на 7 годину 20 червня залишаються підтопленими 120 домогосподарств, з них 3 житлових будинки. Рівень води поступово спадає”, - йдеться у повідомленні.

Для відкачування води залучено 53 чол. та 15 од. тех., з них від ДСНС 41 чол. о/с та 11 од. техніки. Протягом доби відкачано 9 тис. 300 куб м води (всього з початку робіт 108 тис. куб м). Прокладено тимчасовий металевий трубопровід діаметром 150 мм для відводу відкачаної води за межі населеного пункту.

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Водночас на Львівщині станом на 7 годину 20 червня залишаються підтопленими 20 присадибних ділянок у с. Криниця Миколаївського району. Рівень води поступово спадає.

Як повідомлялось, у Херсонській області 13 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 252 домогосподарств, з них 69 житлових будинків у смт Нова Маячка Олешківського району.

У Львівській області протягом 17 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 68 домогосподарств (у тому числі 18 житлових будинків) у трьох населених пунктах Пустомитівського та Миколаївського районів.