У Рубіжному після купання в озері потрапили до лікарні 22 дитини
Укрінформ
У місті Рубіжне Луганської області після купання в озері Пісочне з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт залишаються госпіталізованими 27 осіб, з них 22 дитини.
Про це повідомляє ДСНС України.
“Станом на 7 годину 20 червня в міській лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт залишаються госпіталізованими 27 осіб (з них 22 дитини), які протягом 15-17 червня відпочивали на пляжі “Малібу” та купались в озері Пісочне в м. Рубіжне”, - йдеться у повідомленні.
Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.