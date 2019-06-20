Рятувальники попереджають про підйом води у річках

У річках на Закарпатті через сильні дощі 20 червня очікується підйом рівнів води.

Про це повідомляє ДСНС України.

“За прогнозом Укргідрометцентру, впродовж 20 червня, в мiсцях випадіння значних дощiв та сильних злив, на малих водотоках та в верхів’ях рiчок Закарпатської області очiкуються швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води на 0,5 – 1,2 м”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що при зливових дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, у горах iснує загроза утворення локальних селевих потокiв.