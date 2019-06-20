На Львівщині після отруєння в ресторані в лікарні залишаються 28 осіб

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

“Станом на 7 годину 20 червня у Кам’янка-Бузькій районній лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція залишаються госпіталізованими 28 осіб (з них вісім дітей), які 14 червня харчувалися у ресторані “Озон” у м. Кам’янка-Бузька”, - йдеться у повідомленні.

Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

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Як повідомлялось, це вже друге масове отруєння за останні два тижні у Львові. Перше сталося у львівському ресторані “Червона рута”, де отруїлось 55 осіб.