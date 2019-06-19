Уряд спрямував 200 мільйонів на реконструкцію злітної смуги аеропорту Дніпра
Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури 19 червня.
"Під час засідання Кабінету міністрів України урядом було схвалено рішення спрямувати 200 млн грн на реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпра", - йдеться у повідомленні.
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян наголосив, що у зв’язку зі стрімким зростанням авіації в Україні, розвиток регіональних летовищ – в переліку першочергових завдань і міністерства, і уряду, і місцевих громад.
«Вже сьогодні ми бачимо, що наша ініціатива, закріплена в Національній транспортній стратегії України до 2030 року, щодо розвитку мережі регіональних летовищ, є абсолютно правильною. 50 працюючих аеропортів у 2030 році – цілком досяжна цифра», - заявив очільник Мінінфраструктури.
Омелян сподівається, що вже наступного року летовище Дніпра зможе прийняти перші рейси європейських та українських авіакомпаній.