Уряд спрямував 200 мільйонів на реконструкцію злітної смуги аеропорту Дніпра

Кабінет міністрів України спрямував 200 мільйонів гривень на реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту м.Дніпра.

Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури 19 червня.

"Під час засідання Кабінету міністрів України урядом було схвалено рішення спрямувати 200 млн грн на реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян наголосив, що у зв’язку зі стрімким зростанням авіації в Україні, розвиток регіональних летовищ – в переліку першочергових завдань і міністерства, і уряду, і місцевих громад.

«Вже сьогодні ми бачимо, що наша ініціатива, закріплена в Національній транспортній стратегії України до 2030 року, щодо розвитку мережі регіональних летовищ, є абсолютно правильною. 50 працюючих аеропортів у 2030 році – цілком досяжна цифра», - заявив очільник Мінінфраструктури.

Омелян сподівається, що вже наступного року летовище Дніпра зможе прийняти перші рейси європейських та українських авіакомпаній.