Через зливи у річках Закарпаття очікується підйом рівнів води

У річках Закарпатської області 19-20 червня очікується підйом рівнів води до 1,2 м.

Про це повідомляє ДСНС України.

“За прогнозом Укргідрометцентру, в другiй половинi доби 19 та впродовж 20 червня, в мiсцях випадіння значних дощiв та сильних злив, на малих водотоках та у верхів’ях рiчок Закарпатської області очiкуються швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води на 0,5 – 1,2 м”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при зливових дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення локальних селевих потокiв.