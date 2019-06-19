Депутати Дніпра просять виділити 2,7 мільярда на аеропорт

Депутати Дніпровської міської ради прийняли звернення до Президента Володимира Зеленського з проханням сприяти фінансуванню державою реконструкції наявної чи будівництва нової злітно-посадкової смуги Дніпровського аеропорту.

Звернення ухвалили більшістю голосів під час 46-ї сесії, повідомляє прес-служба Дніпровської міськради.

"Просимо Вас посприяти здійсненню фінансування з державного бюджету реконструкції та модернізації діючої чи будівництва нової злітно-посадкової смуги аеропорту в місті Дніпрі в розмірі 2,7 млрд грн», – йдеться у зверненні.

Як нагадали в міськраді, відповідну електронну петицію на сайті глави держави було зареєстровано ще торік. Звернення набрало понад 25 тис. голосів і було розглянуте тодішнім Президентом. У відповідь на петицію було зазначено, що у 2019 році окремою бюджетною програмою в державному кошторисі передбачено 200 млн грн на проєктування та будівництво аеропорту «Придніпров’я» у Дніпропетровській області. Однак гроші виділені не були.

У мерії зазначили, що злітно-посадкова смуга Міжнародного аеропорту Дніпра належить державі. Водночас мегаполіс залишається чи не єдиним у світі містом-мільйонником, що не має сучасних повітряних воріт.

Раніше на засіданні Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів на проєктування та будівництво аеропорту "Придніпров'я" в селищі Солоне на Дніпропетровщині. Згідно з постановою бюджетні кошти необхідно спрямувати на розробку проєктної документації, інвестиційного проєкту; проведення експертизи проєктно-кошторисної документації; підготовку території будівництва (відведення земельних ділянок); будівництво злітно-посадкової смуги.