Слідчі проводять 13 обшуків у справі Гандзюк

У Херсонській області проводять 13 обшуків в рамках проваджень за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, у справах щодо шляхопроводу, аеропорту, підпалу лісу, незаконного виділення земельних ділянок.

Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook.

"Всього група слідчих у Херсоні та Херсонській області проводить 13 обшуків відповідно до ухвал слідчого судді. Слідчі дії проводяться в рамках проваджень за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, у справах стосовно шляхопроводу, аеропорту, підпалу лісу, незаконного виділення земельних ділянок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що генпрокурор підписав спеціальне доручення на проведення невідкладних слідчих дій після спільної наради в ГПУ за участю СБУ та Нацполіції.

Як повідомляв Укрінформ, співробітницю Херсонської міськради, активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля її будинку в Херсоні. Опіками були уражені 30% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

У СБУ підтвердили проведення на Херсонщині обшуків у справі убивства Катерини Гандзюк, зокрема й у колишнього заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука.