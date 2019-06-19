Гірникам “Львіввугілля” повністю виплатили заборгованість за квітень

З львівськими шахтарями повністю розрахувались по зарплаті за квітень цього року.

Про це повідомила прес-служба облдержадміністрації.

“Завдяки спільним зусиллям Львівської ОДА, Уряду та ДТЕКу досягнуто домовленості про відвантаження вугілля на Добротвірську ТЕС. Відтак підписали угоду з ДТЕКом про відвантаження вугілля впродовж місяця. 19 червня надійшло перше відвантаження та ДТЕК здійснив авансовий платіж у сумі 95 млн гривень на рахунок ДП “Львіввугілля”, - зазначено у повідомленні.

Ці кошти повністю скерували на виплату заробітної плати шахтарям за квітень.

Раніше повідомлялося, що шахтарі ДП “Львіввугілля” відмовлялися спускатися у забої до повного погашення заборгованості по зарплаті, яка склала 400 мільйонів гривень. Однак напередодні шахти частково відновили роботу.

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець зазначив на своїй сторінці у Facebook, що, як і обіцяли шахтарі, щойно кошти потрапили на рахунок ДП «Львіввугілля», вони приступили до роботи.

Також учора, 18 червня, представники НПГУ відвідали центральну збагачувальну фабрику та переконались, що домовленості виконуються, вугілля з копалень ДП «Львіввугілля» відвантажується. Наразі, за повідомленням голови РО НПГУ Віталія Оніжука, вирішується питання яким чином заплатити шахтарям за дні страйку.