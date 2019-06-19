Гройсман завтра з робочою поїздкою їде на Чернігівщину

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у четвер, 20 червня, перебуватиме з робочою поїздкою у Чернігівській області.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"20 червня 2019 року прем’єр-міністр України Володимир Гройсман перебуватиме з робочою поїздкою у Чернігівській області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, прем'єр відвідає м. Носівку.

Для представників ЗМІ передбачається трансфер із Києва. Автобус чекатиме на журналістів біля Будинку Уряду (вул. Грушевського, 12/2, 2-й під’їзд) о 09:45. Час відправлення - 10:00. При собі необхідно мати паспорт та редакційне посвідчення.

Заходи за участю Гройсмана розпочнуться о 12:30.

Акредитація ЗМІ здійснюється до 16:00 19 червня.