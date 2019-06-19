Смертельне зіткнення на трасі під Херсоном: поліцейському вручили підозру

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Мелітополі розслідують кримінальну справу за фактом смертельної ДТП, що сталась на трасі Скадовськ-Каховка Херсонської області 18 червня.

Про це інформує прес-служба відомства.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік селища Миколаївка за участю автомобілів ВАЗ 21099 та BMW. За кермом останнього перебував старший оперуповноважений ГУ Нацполіції в Автономній республіці Крим та м. Севастополі. У результаті зіткнення пасажири автомобіля ВАЗ 21099 — чоловік та жінка загинули на місці, 9-річна дівчинка отримала чисельні травми і згодом померла в лікарні", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронця, який перебував за кермом автомобіля марки BMW затримали і повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Слідчі ДБР готують клопотання до суду про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини, оперуповноваженому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Крім того, слідчі ДБР перевірять дії лікарів, які надавали медичну допомогу неповнолітній дитині.

фото: ДБР