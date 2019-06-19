В Україні оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

В Україні оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

Укрінформ
Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку по Україні, Києву та Київській області, яка утримається до кінця тижня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"За прогнозом Укргідрометцентру, 19-23 червня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Синоптики обіцяють спеку до 33°, подекуди - з грозою

Зазначається, що по Києву та Київській області 19-23 червня також надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-