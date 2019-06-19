В Україні оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку по Україні, Києву та Київській області, яка утримається до кінця тижня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. "За прогнозом Укргідрометцентру, 19-23 червня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Синоптики обіцяють спеку до 33°, подекуди - з грозою Зазначається, що по Києву та Київській області 19-23 червня також надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.