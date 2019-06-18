У Запоріжжі планують взяти в кредит 600 мільйонів на розвиток аеропорту та ремонт доріг
Проект «Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста» оприлюднено на сайті міськради.
“Проект рішення міської ради підготовлено з метою забезпечення покриття дефіциту бюджету міста та фінансування видатків бюджету розвитку в поточному році. Проект рішення передбачає здійснення внутрішнього запозичення до бюджету міста на суму 600,0 млн грн у формі укладання кредитних договорів”, - йдеться у пояснювальній записці до проекту рішення.
Місто планує укласти кредитні договори з ПАТ АБ “Укргазбанк” та ПАТ “Державний ощадний банк України”.
Гроші у позику беруть на 5 років з можливістю дострокового погашення за відсотковою ставкою, що не перевищує 19,5% річних. Також, передбачається щомісячна комісія за обслуговування кредиту – не більше 0,08% від розміру ліміту кредитування та разова комісія за надання кредитних коштів – не більше 1,1% від суми кредиту. Погашення основної суми боргу пропонується здійснювати щомісячно у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором з урахуванням пільгового періоду – 12 місяців, сплату відсотків - щомісячними платежами.
Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням, зазначеним у цьому рішенні, не надається. Рішення набуває чинності після погодження обсягу та умов здійснення запозичення Міністерством фінансів України.
Як раніше повідомлялось, КП “Міжнародний аеропорт Запоріжжя” взяв кредит в “Укргазбанк” у сумі 13 млн доларів на будівництво нового терміналу аеропорту.