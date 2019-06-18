У Запоріжжі планують взяти в кредит 600 мільйонів на розвиток аеропорту та ремонт доріг

Запорізька міська рада має намір укласти кредитні договори з двома банками та запозичити до бюджету міста 600 мільйонів гривень на розвиток інфраструктурних проектів.

Проект «Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста» оприлюднено на сайті міськради.

“Проект рішення міської ради підготовлено з метою забезпечення покриття дефіциту бюджету міста та фінансування видатків бюджету розвитку в поточному році. Проект рішення передбачає здійснення внутрішнього запозичення до бюджету міста на суму 600,0 млн грн у формі укладання кредитних договорів”, - йдеться у пояснювальній записці до проекту рішення.

Місто планує укласти кредитні договори з ПАТ АБ “Укргазбанк” та ПАТ “Державний ощадний банк України”.

Гроші у позику беруть на 5 років з можливістю дострокового погашення за відсотковою ставкою, що не перевищує 19,5% річних. Також, передбачається щомісячна комісія за обслуговування кредиту – не більше 0,08% від розміру ліміту кредитування та разова комісія за надання кредитних коштів – не більше 1,1% від суми кредиту. Погашення основної суми боргу пропонується здійснювати щомісячно у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором з урахуванням пільгового періоду – 12 місяців, сплату відсотків - щомісячними платежами.

Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням, зазначеним у цьому рішенні, не надається. Рішення набуває чинності після погодження обсягу та умов здійснення запозичення Міністерством фінансів України.

Як раніше повідомлялось, КП “Міжнародний аеропорт Запоріжжя” взяв кредит в “Укргазбанк” у сумі 13 млн доларів на будівництво нового терміналу аеропорту.