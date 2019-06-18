На Харківщині "замінували" 38 об'єктів

На Харківщині правоохоронці перевіряють інформацію про замінування 38 різних об'єктів: громадян евакуюють, працюють вибухотехніки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Поліцейські перевіряють інформацію про замінування 38 різних закладів Харкова та області", - йдеться у повідомленні.

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Повідомлення про замінування обʼєктів надійшло до поліції сьогодні, 18 червня. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян, огляд приміщень та прилеглої території.