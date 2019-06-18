"Отруйний" бенкет на Львівщині: у лікарнях уже 28 постраждалих

“Станом на 18.06.2019 р. кількість захворілих після харчування у ресторані “Озон” міста Кам`янка-Бузька збільшилась до 28 осіб, з яких одна дитина до 15 років”,- йдеться у повідомленні.

Як розповіли в Обласному лабораторному центрі, перші хворі звернулись по медичну допомогу 15 червня - 5 осіб, з яких одна дитина, наступного дня звернулось 9 осіб, 17 червня - ще 13 осіб і у вівторок, 18 червня, — одна особа.

Госпіталізовано 23 особи, 5 осіб перебуває на амбулаторному лікуванні.

Попередній діагноз у хворих при госпіталізації - харчова токсикоінфекція, гостра кишкова інфекція. Стан - середньої важкості. Симптоми захворювання - підвищення температури тіла до 38-39 градусів, загальна слабкість, нудота, пронос, болі у ділянці епігастрію.

При епідеміологічному розслідувані встановлено, що 14.06.2016-15.06.2019 року всі захворілі в різний час відвідували кафе “Озон” у м. Кам’янка-Бузька. Також встановлено, що із переліку замовлених страв були: фірмовий салат “Цезар” та лаваш із сиром з підливою, картопля «Фрі», напій «Кока-кола», мінеральна вода, сухе вино, морозиво. Згідно з опитуванням, 9 осіб, які захворіли, вживали салат “Цезар", заправлений соусом, для приготування якого використовувалось сире яйце.

Фахівцями Кам’янко-Бузького районного лабораторного відділення ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» розпочато епідеміологічне розслідування. Для лабораторного дослідження відібрано змиви на умовно патогенну та патогенну флору, взірці харчових продуктів, проби питної води. Обстежено працівників кафе на предмет носія збудників кишкових інфекцій.

Протиепідемічні заходи тривають, списки контактних осіб уточнюються.

Як повідомляв Укрінформ, це вже друге масове отруєння за останні два тижні у Львові. Перше сталося у львівському ресторані “Червона рута”, де отруїлось 55 осіб.