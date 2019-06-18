Зникла 11-річна дівчинка з Вінниччини знайшлася під Києвом

Зниклу одинадцятирічну дівчинку з міста Калинівки Вінницької області, яку дві доби розшукувала поліція, знайшли на Київщині.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області

«Ввечері 17 червня у селищі Макарів Київської області знайшли 11-річну Ангеліну Макарову, жительку міста Калинівки Вінницької області, яку дві доби розшукували вінницькі поліцейські та колеги з сусідніх областей. За словами дитини, вона дізналася, що у столиці в неї є старший брат, та вирушила на його пошуки», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, про зникнення дівчинки правоохоронцям 16 червня близько 15:00 повідомила її мама, 60-річна місцева жителька. Вона заявила, що її малолітня донька близько 11:50 пішла з дому та не повернулася. Завдяки камерам відеоспостережень поліцейські встановили, що близько 13:00 дівчинка перебувала на центральному автовокзалі Вінниці.

Поліцейські відпрацювали вокзали, ринки, розважальні заклади та інші громадські місця, інформацію про розшук передали колегам з сусідніх областей і розмістили у засобах масової інформації та соціальних мережах, перевірили дописи громадян на Інтернет-сторінках щодо можливого місця перебування дитини. Саме з соцмереж поліцейські дізнались, що дитина може перебувати у місцях тимчасового прихистку для дорослих та дітей при храмах; усі такі заклади в області перевірили.

17 червня київські поліцейські повідомили вінницьких колег, що дитина знайшлася: близько 20:30 до столичної поліції зателефонував чоловік та повідомив, що у селищі Макарів без нагляду дорослих знаходиться малолітня дівчинка. Вона звернулася до нього із запитанням, як на таксі доїхати до Калинівки. Це насторожило чоловіка, і він зателефонував у поліцію. У відділенні з’ясувалось, що це саме та дівчинка, яку шукає поліція Вінниччини.

Як розповіла втікачка, вона дізналася, що в Києві живе її старший брат, який з родиною не спілкується, і вирішила його розшукати. Вона взяла з дому близько 2 000 гривень та вирушила автобусом у столицю. Дорогою вона розгубилася та вийшла раніше, так і не діставшись столиці. Тоді й поцікавилася у випадкового перехожого, як їй повернутися додому у Калинівку.

Наразі дитина перебуває у Вінницькій міській клінічній лікарні «Центр матері та дитини», де їй надається психологічна допомога, а з її матір’ю працюють співробітники соціальних служб.

За вихідні на Київщині розшукали 9 зниклих дітей.