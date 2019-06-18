Страйк гірників на Львівщині: шахта частково поновила роботу

“18 червня голова первинної організації шахта «Межирічанська» Василь Лесняк повідомив, що шахти ДП “Львіввугілля” частково відновили свою роботу. За його словами, перші кошти у розмірі 30 млн грн поступили на рахунок ДП «Львіввугілля» ввечері 14 червня. Сьогодні очікуються кошти за відвантажене вугілля в сумі 80 млн грн, які будуть направлені на виплату заробітної плати”,- зазначив Волинець.

Як зазначив профспілковий лідер, в п’ятницю, 14 червня, за сприяння представника президента України у Кабінеті міністрів України Андрія Геруса, за результатами проведених переговорів за участю т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» Олега Акімова, директора ВП «Вуглезбуд» Олександра Мітрухіна та керівництва ТОВ «Д.Трейдінг», досягнуто згоди щодо поставки в червні на «Добротвірську» і «Бурштинську» ТЕС вугілля ДП «Львіввугілля» в обсязі 40 тис. тонн на суму 100 млн грн та підписано договір поставки вугілля. Сьогодні, згідно з угодою, мають надійти 80 млн грн. Однак не всі шахти відновили свою роботу.

Голова первинної НПГУ шахти «Степова» Василь Семканич запевнив, що гірники приступлять до роботи як тільки кошти потраплять на рахунок ДП «Львіввугілля».

Як повідомляв Укрінформ, усі шахти ДП “Львіввугілля” оголосили страйк, вимагаючи повного розрахунку по заборгованій заробітній платі, яка склала вже 400 мільйонів. Крім того, гірники перекривали дорогу до державного кордону України з Польщею.