На Хмельниччині туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою, є жертви

"Близько 2.45 години ночі 18 червня на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП в смт Війтівці Волочиського району Хмельницької області. За попередніми даними, 58-річний львів’янин, керуючи автобусом міжнародного сполучення “Неаполь-Херсон”, допустив зіткнення з автомобілем-тягачем Iveco з причепом, який рухався у попутному напрямку. Автобус вдарився у задню частину причепа, у результаті чого з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в поліції, внаслідок аварії загинув 31-річний житель Львівської області. Три жінки 1955, 1956 і 1957 років народження отримали тілесні ушкодження і перебувають у реанімаційному відділенні Волочиської лікарні.

Загалом в автобусі перебувало 26 пасажирів.

За цим фактом слідче управління ГУНП в Хмельницькій області відкрило кримінальне провадження за ч.2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, яку керують транспортними засобами».

Наразі водій автобуса затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група.

Фото: hm.npu.gov.ua