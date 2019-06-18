Масове отруєння на Львівщині: у лікарні вже 17 осіб

“Протягом 15-17 червня до Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція госпіталізовано 17 осіб (з них 4 дитини), які 14 червня харчувались у ресторані “Озон” у м. Кам’янка-Бузька”, - йдеться у повідомленні.

Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за фактом масового отруєння відвідувачів кафе в Кам'янці-Бузькій.