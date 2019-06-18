Масове отруєння на Львівщині: у лікарні вже 17 осіб

Масове отруєння на Львівщині: у лікарні вже 17 осіб

Укрінформ
У місті Кам’янка-Бузька Львівської області через масове отруєння у ресторані госпіталізовано 17 людей, з них чотири дитини.
Про це повідомляє ДСНС України.

“Протягом 15-17 червня до Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція госпіталізовано 17 осіб (з них 4 дитини), які 14 червня харчувались у ресторані “Озон” у м. Кам’янка-Бузька”, - йдеться у повідомленні.

Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Читайте також: Масове отруєння в Кам'янці-Бузькій: поліція відкрила справу

Як повідомляв Укрінформ, поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за фактом масового отруєння відвідувачів кафе в Кам'янці-Бузькій.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-