На Тернопільщині випав град завбільшки з перепелине яйце

У ролику видно, як величезні градини розсікають листя на деревах, збивають горіхи, нищать капусту та іншу городину.

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На Тернопільщині упродовж тижня не випадали дощі за температури 28-30 градусів тепла. Тільки вчора у двох південних районах краю – Борщівському та Заліщицькому пройшли короткотривалі грози.

За прогнозами синоптиків, спека в області триватиме і в найближчі дні.