На Тернопільщині випав град завбільшки з перепелине яйце
Відео
Укрінформ
У селі Худиківці Тернопільської області випав гігантський град.
Відео викладено на сторінці села у Facebook.
У ролику видно, як величезні градини розсікають листя на деревах, збивають горіхи, нищать капусту та іншу городину.
На Тернопільщині упродовж тижня не випадали дощі за температури 28-30 градусів тепла. Тільки вчора у двох південних районах краю – Борщівському та Заліщицькому пройшли короткотривалі грози.
За прогнозами синоптиків, спека в області триватиме і в найближчі дні.