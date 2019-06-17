Масове отруєння в Кам'янці-Бузькій: поліція відкрила справу

Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за фактом масового отруєння відвідувачів кафе в Кам'янці-Бузькій.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"В Кам’янка-Бузький відділ поліції 16 червня надійшло повідомлення про харчове отруєння, яке сталося, за попередніми даними, в одному із кафе райцентру... За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Максимальне покарання, передбачене статтею, - обмеження волі на строк до трьох років", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, вік потерпілих від 14 до 45 років.

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Триває досудове розслідування. Встановлюються обставини події, а також кількість потерпілих, призначено експертизи.

Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА раніше інформував, що після харчування у ресторані "Озон" у місті Кам'янка-Бузька госпіталізували з отруєнням 14 осіб, в тому числі одну дитину. Стан госпіталізованих середньої тяжкості.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно у Львові сталось масове отруєння людей у ресторані “Червона рута”. Тоді постраждало 55 осіб. Ведеться розслідування.