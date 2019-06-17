На Львівщині у ресторані масово отруїлися люди

На Львівщині після харчування у ресторані "Озон" у місті Кам'янка-Бузька госпіталізували з отруєнням 14 осіб, у тому числі одну дитину.

Про це повідомляє Департамет з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"Станом на 07 год. 00 хв. 17.06.2019 року в стаціонарі знаходиться 14 осіб (1 дит.). Стан госпіталізованих пацієнтів середньої важкості", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОДА, 16 червня о 14:00 год. до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію до Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні пацієнтів, які харчувались у ресторані «Озон» (м. Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 16), ввечері 14.06.2019 року. Загалом по допомогу звернулось 5 осіб (1 дитина), усіх їх було госпіталізовано.

Того ж дня, 16 червня, 9 осіб звернулось по медичну допомогу в медичні заклади м. Львова.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно у Львові сталось масове отруєння людей у ресторані “Червона рута”. Тоді постраждало 55 осіб. Ведеться кримінальне розслідування.