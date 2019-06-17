На Харківщині авто врізалося в автобус, є загиблий

У Харківській області сталося зіткнення легкового автомобіля з рейсовим автобусом, у якому їхало понад 50 людей. Унаслідок ДТП водій легковика загинув.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

"17 червня близько 01:05 на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» на території Валківського району сталося зіткнення автомобіля Geely CK під керуванням 24-річного водія та автобуса Scania", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, водій іномарки рухався в напрямку міста Валки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся автобусом «Scania» під керування 61-річного водія, що перевозив 50 пасажирів за маршрутом Кам'янськ-Шахтинський-Київ.

Внаслідок ДТП загинув водій Geely CK. Жоден із людей в автобусі не постраждав.

Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Фото: hk.npu.gov.ua