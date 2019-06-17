На Вінниччині розшукують 11-річну дівчинку

У Вінницькій області розшукують 11-річну дівчинку, яка пішла з дому 16 червня і досі не повернулася.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Розшукується безвісти зникла жителька м.Калинівка, 2008 р.н, яка 16 червня пішла з дому та до цього часу не повернулася. Зниклу того ж дня зафіксували камери відеоспостереження на центральному автовокзалі у Вінниці", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, дитина була одягнена в рожеву футболку, спідницю до колін в чорні, сині та білі клітинки, чорні туфлі та мала червоний портфель.

Тих, хто бачив дівчинку або має інформацію про її місцеперебування, просять телефонувати на номером 102.

Як повідомляв Укрінформ, 13 червня в с.Іванівці на Одещині зникла 11-річна дівчинка, яка пішла до танцювального гуртка і дотепер її місцезнаходження не встановлено. До пошуків зниклої дівчинки залучили літаки аероклубу.