ДТП в Ужгороді: прокуратура проситиме арешту для водійки Porsche

Прокуратура клопотатиме в суді про обрання арешту без можливості внесення застави для студентки, яка в Ужгороді на Porsche Cayenne скоїла зіткнення з автомобілем Ford Foсus, водій якого зазнав важких травм.

Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook.

“Прокуратура клопотатиме про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави”, - написав він.

Лисенко також поінформував, що 21-річній водійці Porsche, жительці Сваляви Закарпатської області, оголошено підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

До обрання підозрюваній судом запобіжного заходу вона утримуватиметься під вартою, заявив Лисенко.

Як повідомлялося, ДТП за участю Porsche Cayenne та Ford Foсus сталася в Ужгороді увечері 15 червня. Поліція встановила, що 21-річна водійка Porsche виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення з Ford Foсus.

Водія Ford focus госпіталізовано з важкими травмами до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

За даними поліції, дівчина тимчасово проживає в Ужгороді та навчається в одному з вишів області.