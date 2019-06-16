На Вінниччині зіштовхнулися дві автівки - четверо загиблих

“15 червня 17 год. 20 хв. в Тростянецькому районі поблизу с. Буди внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинуло 4 особи та 4 особи (з них 2 дітей 2014 та 2012 р.н.) травмовано”, - йдеться в повідомленні.

За даними поліції Вінницької області, зіткнулись Audi А6 та Volkswagen Tiguan, які рухались у зустрічному напрямку.

“За кермом Audi знаходився 31-річний житель села Нова Ободівка. За кермом іншої автівки - 36-річний житель м. Дніпро. Від отриманих ушкоджень обидва водії загинули на місці події. Також травми, несумісні з життям, отримали двоє пасажирів іномарок – 40-річний чоловік та дружина водія Volkswagen Tiguan”, - уточнили в поліції.

Крім загиблих, у Volkswagen знаходились ще четверо пасажирів – чоловіки 21-го та 25-ти років, а також діти віком 10 та 6 років. Вони отримали травми різного ступню важкості та госпіталізовані. Загрози їх життю немає.

Обставини та причини аварії будуть встановлені в ході досудового розслідування після проведення ряду експертиз. Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб).

Фото: vn.npu.gov.ua