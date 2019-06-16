ДТП з іномарками в Ужгороді: прокуратура розповіла подробиці

В Ужгороді студентку вишу, яка за кермом Porshe скоїла зіткнення із автомобілем Ford, затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання (ІТТ).

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура на своїй сторінці у Facebook.

“За фактом ДТП на Слов'янській набережній у м. Ужгороді розпочате кримінальне провадження. Водійку Porshe затримано та поміщено до ІТТ”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прокуратурі, встановлено, що 21-річна жителька м. Свалява Закарпатської області, керуючи автомобілем Porsche Cayenne, виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення з автівкою Ford Foсus. Водія Ford госпіталізовано з важкими травмами до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

У відомстві поінформували, що дівчина тимчасово проживає в Ужгороді та навчається в одному з ВНЗ області.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Як повідомлялося, увечері 15 червня в Ужгороді 21-річна дівчина за кермом на Porshe в'їхала на швидкості у Ford.

За даними поліції, в результаті аварії госпіталізували трьох осіб: водійку Porsche Cayenne, 21-річну пасажирку Porsche, а також водія Ford Focus. Стан чоловіка лікарі характеризують як вкрай важкий. У дівчат - травми середньої важкості.

Фото: Прокуратура Закарпатської області, Фейсбук