В Ужгороді зіткнулися іномарки, є постраждалі

В Ужгороді внаслідок зіткнення автомобіля Porsche Cayenne із авто Ford Focus постраждали троє людей.

Свідком ДТП став мер міста Богдан Андрії, який викликав рятувальників на місце події, повідомив сам міський голова у Facebook.

Аварія сталася увечері 15 червня.

“Став свідком страшної аварії біля Боздоського парку в Ужгороді. Проїжджав поруч, зупинився, побачив, що водія однієї з машин,Ford затиснуло в авто, тому викликав рятувальників. Вразило, що приїхали надзвичайно оперативно, може, й 5 хвилин не минуло, скоріше, ніж "швидка" і поліція. Діяли чітко, злагоджено, вирізали двері біля постраждалого, вийняли чоловіка. Дуже сподіваюся, що він одужає”, - написав мер Ужгорода.

Тим часом поліція Закарпатської області розпочала слідство за фактом цієї дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими, поінформували у ГУ Нацполіції в області.

“В Ужгороді по вулиці Слов’янській трапилася ДТП з потерпілими. На місце аварії прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що близько 19:15 21-річна мешканка Сваляви, перебуваючи за кермом авто Porsche Cayenne, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу, де допустила зіткнення з автомобілем Ford Focus під керуванням 32-річного ужгородця”, - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, в результаті аварії до лікарні госпіталізували трьох осіб: 21-річну водійку Porsche Cayenne, 21-річну пасажирку Porsche, а також водія Ford Focus. Стан чоловіка лікарі характеризують як вкрай важкий.

Розслідування розпочато за статтею 286 Кримінального кодексу, тобто порушення правила безпеки дорожнього руху з потерпілими.

“21-річну свалявчанку затримано у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу. У справі триває досудове слідство”, - поінформували в поліції.

Фото: Богдан Андріїв, Фейсбук