На Закарпатті знищили 27 авіабомб

Закарпатські піротехніки знищили 27 одиниць п’ятдесятикілограмових авіаційних бомб, які були виявлені в лісі с. Ворочево Перечинського району.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"15 червня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення завершено роботи по знищенню 27 авіаційних бомб ФАБ-50, котрі були виявлені в лісовому масиві поблизу с. Ворочево Перечинського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація про виявлення 20 предметів, схожих на авіаційні бомби, до оперативно-рятувальної служби надійшла 13 червня. На місце події прибули фахівці-піротехніки, які підтвердили інформацію та під час огляду прилеглої території виявили ще 7 аналогічних знахідок.

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Усі предмети були транспортовані до спеціально відведеного для цього місця, й впродовж 14 та 15 червня, знищені шляхом підриву.