Україна після зняття блокади з ОРДЛО лише втрачатиме — журналіст

"Націоналізовані" "Л/ДНР" підприємства не повернуть Україні після зняття блокади, і податки до держбюджету вони ще довго не платитимуть.

Про це у своїй статті для DT.UA пише оглядач видання Юлія Самаєва.

"Одразу після блокади більшість підприємств на неконтрольованих територіях захопили та націоналізували, і тепер це "державні підприємства ДНР та ЛНР". Їх не повернуть Україні після зняття блокади, і податки до нашого бюджету вони ще довго не платитимуть. Денаціоналізація цих компаній не почнеться доти, доки ми не повернемо собі контроль над населеними пунктами, у яких вони фізично розташовані", - вважає експерт.

На її думку, відновлення економічних зв'язків цих підприємств із компаніями на контрольованих територіях — можливий, але складний процес.

За її словами, через труднощі з адмініструванням податкова система в ОРДЛО суттєво трансформувалася, від низки податків так звані "Л/ДНР" відмовилися, бо просто не можуть їх зібрати.

"На неконтрольованих територіях лишилися податок на прибуток, спрощені податки для самозайнятих і податок з обігу, але ПДВ компанії з неконтрольованих територій не сплачують. Відповідно компанії — платники ПДВ з підконтрольних регіонів будуть зацікавлені лише продавати щось в ОРДЛО, але не купувати там, бо тоді вони втрачатимуть податковий кредит і братимуть на себе зайві податкові зобов'язання", — зазначає оглядач.

Таким чином, зауважила вона, через відмінності оподаткування ОРДЛО й надалі відправлятимуть 87% вироблених товарів у РФ, і вони частково вертатимуться в Україну, але вже у вигляді російського імпорту. "Україна ж постачатиме в ОРДЛО харчі та товари широкого вжитку та повернеться до виконання своїх соціальних зобов'язань перед громадянами на окупованих територіях, знявши ці тягарі витрат з окупанта", - пише Самаєва.

Як повідомлялося, спеціальний представник голови ОБСЄ Мартін Сайдік після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання на Донбасі в Мінську 5 червня заявив, що ТКГ на наступному засіданні розгляне питання про зняття економічної блокади з ОРДЛО. За словами Сайдіка, ця пропозиція була зроблена представником України на переговорах у Мінську Леонідом Кучмою.

Водночас прес-секретар Кучми Дарка Оліфер заявила, що на переговорах Кучма висловив позицію Президента України Володимира Зеленського, яка полягає в тому, що економічна блокада Донбасу є проблемою, і її треба вирішувати.