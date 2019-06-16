Градус в Україні сьогодні підніметься до +34°

В Україні у неділю опади ймовірні лише у західних, місцями у східних, Вінницькій та Одеській областях, температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише у західних, місцями у східних, Вінницькій та Одеській областях вдень короткочасні дощі, грози, на заході подекуди град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний, на заході південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 28-33°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 18-23°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області завтра опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 18-20°, вдень 30-32°, на Київщині вночі 15-20°, вдень 28-33°.

17-18 червня переважно без опадів, лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, на півночі Лівобережжя та сході країни 13-16°; вдень 28-33°, у західних областях 22-27°.

У столичному регіон 17-18 червня також без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

Згідно з прогнозом на 19-20 червня, у західних, вдень 20 червня і у північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 16-22°, вдень 27-33°.

На Київщині без опадів, лише вдень 20 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 17-22°, вдень 27-32°.